º£Ç¯¤ÏÀï¸å£¸£°Ç¯¤Ç¤¹¡£·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤ÎÀÖËÙÎò»ËÌ±Â¯»ñÎÁ´Û¤Ç¤Ïº£¡¢°ËÀªºê¶õ½±¤Ë´Ø¤ï¤ë»ñÎÁ¤ò½¸¤á¤¿´ë²èÅ¸¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ £±£¹£´£µÇ¯¡¢¾¼ÏÂ£²£°Ç¯£¸·î£±£µÆü¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢°ËÀªºê»Ô¼þÊÕ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÇú·âµ¡£Â£²£¹¤Ë¤è¤ë¶õ½±¤ò¼õ¤±£´£°¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î´ë²èÅ¸¤Ï¡¢Àï¸å£¸£°Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ËÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤äÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ´ë²èÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎºîÀï¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤ä¡¢¼ÂºÝ