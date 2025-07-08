¥¿¥¤¥É¥é¥Þ¡ÖThe Boy Next World Series¡× ÆüËÜ¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤¬6·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¿Íµ¤¤ò²áÇ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤BL¥É¥é¥Þ¤Î"¥é¥Ö¥¨¥¢"¤³¤È¡ÖLove in The Air¡×(2022Ç¯)¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢»É·ãÅª¤ÊÎø¤Î¶î¤±°ú¤­¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¥Ñ¡¼¥æ¤È¥ì¥¤¥ó¤ËÊ±¤·¤¿"¤Ü¤¹¤¦¤ë"¤³¤ÈBoss(¥Ü¥¹)¡õNoeul(¥Î¥¦¥ë)¤Î¿Íµ¤¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢5·î¤ËÂçºå¡¦²£ÉÍ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËºÆ¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò