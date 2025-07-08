¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎËÜ¼Ò¼Ò²°¡áÅìµþÅÔ¹Á¶è¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï8Æü¡¢6·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÀï¸å80Ç¯´ë²è¤Ç¹­Åç¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤¿±ÇÁü¤¬¡¢Ä¹ºê¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼±ÇÁü¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³ÎÇ§¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¼è¤ê°ã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¾¿·¼ÒÄ¹¤ÏÄêÎãµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¿¿Ùõ¤ËÈ¿¾Ê¤·¡¢º£¸å¤Þ¤¿¥ß¥¹¤¬µ¯¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£Æ±±ÇÁü¤Ï6·î28Æü¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×Æâ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥³¡¼¥Ê¡¼