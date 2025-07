メガネブランド「Zoff」(ゾフ)が、サンリオのキャラクターユニット『はぴだんぶい』と初めてコラボレーションしたアイウェアコレクション「Zoff|はぴだんぶい」 を、7月11日(金)から全国のZoff店舗、Zoff公式オンラインストアなどで発売する。Zoffとサンリオ『はぴだんぶい』が初コラボ(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661071『はぴだんぶい』は、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、