¸½ºß¥Õ¥ë¥ß¥Í¥ó¥»¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥Á¥¢¥´¡¦¥·¥¦¥Ð¤Ï¸ÅÁã¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤Î°ìÀï¤òÁ°¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£±Ñ¡ØSky Sports¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ç¥Ù¥¹¥È4¤Ë¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Õ¥ë¥ß¥Í¥ó¥»¡£¥Ù¥¹¥È16¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ò·âÇË¤¹¤ë¤Ê¤Éº£Âç²ñ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î1¤Ä¤À¡£·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤Æ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥·¥¦¥Ð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸ÅÁãÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¡£¸½ºß40ºÐ