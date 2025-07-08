¡ÖÆÇ¤ÎÈ´¤±¤¿¥Ê¥À¥ë¡×¡Ö¥É¥Ã¥­¥ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤¦⋯¡×¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥í¥³¥í¥Á¥­¥Á¥­¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡×¤Î¥Ê¥À¥ë¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é·èÄê¤·¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ê±Áõ»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²£ÉÍÎ®À±¼ç±é¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Î¸ø¼°X¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè27²óŽ¢´ê¤ï¤¯¤Ð²Ö¤Î²¼¤Ë¤Æ½Õ»à¤Ê¤óŽ£¤Î½Ð±é¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡£É½Ë·¼çÌò¤È¤·¤Æ¥Ê¥À¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÌòÊÁ¤ËÊ±¤·¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÃåÊª¤ò¤Þ¤È¤¤¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ò¤·¤¿1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£