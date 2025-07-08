ライフコーポレーションが後場急上昇している。午前１１時３０分ごろに発表した第１四半期（３～５月）連結決算が、売上高２１６２億８５００万円（前年同期比４．８％増）、営業利益７７億６８００万円（同１１．９％増）、純利益５５億８１００万円（同１４．７％増）と２ケタ増益で着地したことが好感されている。 ４店舗の新規出店に加えて、ネットスーパーの拡大や「ＢＩＯ－ＲＡ