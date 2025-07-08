動画配信サービス『Amazon Prime Video』の『All or Nothing』は、様々なプロスポーツチームの1シーズンの戦いぶりの裏側を映し出す人気ドキュメンタリー番組であえい、サッカー界ではこれまでアーセナルやトッテナム、バイエルン・ミュンヘンなどに密着した作品が制作されてきた。『Amazon Prime Video』は、この人気シリーズの最新作としてマンチェスター・ユナイテッドの2025-26シーズンにおける戦いぶりを題材にしようとしてい