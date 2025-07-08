テレビ東京のフェイクドキュメンタリー特別番組『TXQ FICTION』シリーズ第3弾となる『魔法少女山田』が、7月14日（月）、7月21日（月）、7月28日（月）の24時30分から放送されることが決まった。今回は7月18日（金）から始まる「恐怖心展」に併せて放送される。【写真】今回もどこか不穏謎だらけの『魔法少女山田』場面写真■皆口「今のうち謝っておきます」昨年SNSを賑わせた『イシナガキクエを探しています』『飯沼一家に