Image: Raymond Wong - Gizmodo US Lenovo(レノボ)が開発するポータブルPCゲーム機 Legion Go S。OSがWindowsとSteamOSの2パターン用意されているのがLenovoの本気です。先にWindows版がリリースされており、Win版レビューでも「本命はSteamOS版かも」と書かれていましたが、いざリリースされてみたら、やっぱりこっちが本命でした。Legion Go Sは5月のSteamOS版を待つべきか。Windowsとは