¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¾®ÎÓÂÙÍµ¡Û£·Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£³£°¼ï¡Ë¤Î½ªÃÍ¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£´£²£²¡¦£±£·¥É¥ë°Â¤Î£´Ëü£´£´£°£¶¡¦£³£¶¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬£·Æü¡¢ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢£¸·î£±Æü¤«¤é£²£µ¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢°ì»þ£¶£°£°¥É¥ëÄ¶²¼Íî¤·¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï£²±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¡£ÆüËÜ¤Ê¤É¤È¤ÎËÇ°×Ëà»¤¤¬·ã²½¤¹¤ë¤È¤Î·Ù²ü´¶¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¡ÊÊª²Á¾å¾º¡Ë¤ÎºÆÇ³¤ä¡¢·Êµ¤¸ºÂ®¤¬°Õ