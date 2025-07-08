「BCNランキング」2025年6月23日〜29日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZA43M550M（TVS REGZA）2位AQUOS 4K4T-C43GN2（シャープ）3位AQUOS 4K4T-C50GN2（シャープ）4位REGZA50M550M（TVS REGZA）5位AQUOS 4K4T-C55GN2（シャープ）6位BRAVIA 5K-55XR50（ソニー）6位REGZA55Z570L（TVS REGZA）8位VIERATV-50W90A（パナソニ