雲云テクノロジーは、2025年7月8日(火)0:00から7月19日(土)23:59まで、CuboAi公式サイトおよびAmazon公式ストアにて、「CuboAi プライムデーセール」を開催します。 雲云テクノロジー「CuboAi プライムデーセール」  ■第1弾：プライムデーセール期間：2025年7月8日(火)0:00〜7月14日(月)23:59開催場所：CuboAi公式サイト／Amazon公式ストア割引方式：割引価格にて提供■第2弾：プライムデー延長セール期間