◆米大リーグブルワーズ９―１ドジャース（７日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャース・山本由伸投手（２６）が７日（日本時間８日）、敵地・ブルワーズ戦に先発したが、自己最短ＫＯを食らった。初回を投げ切ることができず、２／３を４安打２四球で５失点（自責３）。最速９６・６マイル（約１５５・５キロ）も４１球で降板し、７敗目（８勝）を喫した。１番・フリリックにはカ