東海地方は7月8日も気温・湿度ともに高く、熱中症に十分な警戒が必要です。7月8日、東海地方は高気圧に覆われ、午前11時までに名古屋で32.9℃、豊田で35.3℃を観測しています。日中の最高気温は名古屋で34℃、岐阜で35℃など、7月7日よりも3度から4度低い予想ですが、湿度が高く東海3県すべてに熱中症警戒アラートが出ています。