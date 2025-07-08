7月8日からスタートした「Amazonプライムデー先行セール」で、クリエイティブメディアのPCスピーカーや完全ワイヤレスイヤフォンがセール価格になっている。8日11時に編集部が確認したところ、PCスピーカー「Pebble」は15％ OFFの1,778円、完全ワイヤレスイヤフォン「Aurvana Ace」は17％ OFFの9,800円だった。 Bluetoothも利用できる丸型PCスピーカー「Pebble V