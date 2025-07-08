【ミルウォーキー（米ウィスコンシン州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は７日（日本時間８日）、敵地でのブルワーズ戦に１番指名打者で出場し、４打数２安打だった。複数安打は９試合ぶり。先発の山本由伸はメジャー自己最短のＫＯとなり、０回２／３を４安打５失点（自責点３）で、７敗目（８勝）を喫した。ドジャースは１―９で大敗し、５月１６〜１９日以来の４連敗となった。山本由伸、１回持たず自己最短