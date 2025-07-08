ハワイアンテイストのグルメバーガー＆サンドウィッチレストラン「クア・アイナ」に、新たなウマ辛新体験を味わえる「シラチャー バーガー」が登場！「スパイシー シラチャー チーズバーガー」など新メニュー3種が期間限定で販売されます☆ クア・アイナ「シラチャー バーガー」  販売期間：2025年7月16日（水）〜9月30日（火）※終了時期は変更になる場合があります販売店舗：日本国内のクア・アイナ全店※終日、