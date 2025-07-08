ＷｉｌｌＳｍａｒｔがカイ気配となっている。午前１１時ごろ、ＮＴＴドコモ（東京都千代田区）とカーシェア領域で業務提携契約を締結したと発表しており、これを好感した買いが流入している。 今回の提携は、今年２月に発表したウィルスマとＮＴＴドコモのモビリティシステム連携に関する基本合意に基づく最初の取り組みとなる。ウィルスマのモビリティＤＸプラットフォーム「Ｗｉｌｌ－ＭｏＢｉ（ウィ