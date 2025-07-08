²Î¼ê¤Î²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¤µ¤ó¤¬¹â¾¾»Ô¤Ç¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤òÁ°¤ËRSK»³ÍÛÊüÁ÷»Í¹ñ»Ù¼Ò¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²Î¼ê¤Î²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¤µ¤ó¤¬10·î¤Ë¹â¾¾¤Ç¥³¥ó¥µー¥È¡ÖÆüËÜ¤ÎÀïÁè¤â¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¡Ú¹áÀî¡Û 1965Ç¯¤Î²Î¼ê¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é60Ç¯¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤­¤¿²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¹â¾¾¤Ï¥³¥ó¥µー¥È¤Ç²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¹¥¤­¤Ê³¹¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃÎ¾²Î¹¾ð¡×¡ÖÉ´ËüËÜ¤Î¥Ð¥é¡×¤Ê¤É¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷