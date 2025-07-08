Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のInstagramのストーリーズを更新。10年前の写真を公開した。 【画像】大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架がぎゅっと身を寄せ合ったセルフィー／【画像】デビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLE（全4枚） ■「デビュー日です」（大森元貴／Mrs. GREEN APPLE） 「10年前の写真。」とうコメントとともに大森が公開したのは、「祝！ ミセス メジャーデビュ&#1254