¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëB3¡¦¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¤Ï¡¢¸Þ½½Íò·½Áª¼ê¤¬¡ØÁª¼ê ·ó ¼ÒÄ¹Êäº´ ·ó ¶¯²½ÉôÄ¹Êäº´¡Ù¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ó°ì¶Ú¤Ç19Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤·¤¿ÃÓÅÄÍº°ìÁª¼ê¤Î°úÂà¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸Þ½½Íò·½Áª¼ê¤Ï¾å±Û»Ô½Ð¿È¤Î45ºÐ¡£2016Ç¯¤«¤é21Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥ÓBB¤Ë½êÂ°¤·¡¢¤½¤Î¸å·²ÇÏ¤Ø¡£2024Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥ÓBB¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025-26¥·ー¥º¥ó¤â·ÀÌó¤·¡¢7Æü¤Ë¡ØÁª¼ê ·ó ¼ÒÄ¹Êäº´ ·ó ¶¯²½ÉôÄ¹Êä