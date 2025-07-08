ニューオータニイン札幌は、「台湾アフタヌーンティーセット」を7月1日から8月31日まで提供する。スイーツは8種で、「檸檬愛玉子（レモンオーギョーチ）」や「台灣古早味蛋糕（台湾カステラショート）」、「鳳梨酥（パイナップルケーキ）」などの台湾スイーツを提供する。セイボリーには、飲茶を提供する。ドリンクには、久順銘茶2種類（ジャスミン茶、ウーロン茶）、ロンネフェルトティー4種、コーヒー、モクテル2種を用意