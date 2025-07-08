ロッテは8日、8月10日（日）のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）でチェコ代表のマルティン・カラーベク選手が始球式を行うことになったと発表した。同日は「チェコ ベースボール デー supported by パナソニック 空質空調社」を開催。「チェコ ベースボール デー supported by パナソニック 空質空調社」は、2023年に発足したスポーツを通じた国際親善・文化交流プログラム「マリーンズ-チェコ ベースボ
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