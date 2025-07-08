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トランプ減税に潜んだ「報復税」 撤回されるも一件落着には時間かかるか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • トランプ減税法に含まれていた「報復税」条項の行方が国際社会を揺るがした
  • 背景には米IT企業に対するデジタル課税をめぐる欧州やカナダとの対立がある
  • G7による歩み寄りと米財務長官の介入により、報復税は撤回された
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