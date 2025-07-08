【中島輝士怪物テルシー物語（１７）】１９８１年の３月に福岡・柳川高校を卒業した私は、社会人野球のプリンスホテル野球部を次の進路に決めました。プリンスホテル野球部の結成は７８年。翌年の７９年から社会人野球協会（現在の日本野球連盟）に加盟し、創部２年目の８０年には都市対抗野球に初出場という華々しい活動歴を持つ野球部です。高校生の夏が甲子園なら、社会人野球の夏は東京ドーム。都市対抗野球大会への出場、
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