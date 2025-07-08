お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎（）が7日深夜放送のMBSテレビ「あれみた？」に出演。営業で悪態をつく観客に放った言葉を明かした。お題にまつわる芸人あるあるを答えるゲームで、“営業”の思い出を回想。「どこの営業がイヤですか？」と盛山が共演陣に問うと、相方・リリーから「円卓系ちゃう？1回ケンカしてなかった？」と問い返された。盛山は「円卓（テーブルが会場にセッティングされた）企業のお酒入った会で