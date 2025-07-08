市街地に出没したクマの緊急銃猟を可能とする改正鳥獣保護管理法の施行を前に、環境省が指針を公表したことを受け、浅尾慶一郎環境相は8日の閣議後記者会見で「自治体に理解してもらい、安心して対応できるよう周知したい」と述べた。