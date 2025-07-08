断食道場「龍雲寺禅堂」は、ワーケーション目的での直近1年間(2024年〜2025年)の利用者数が、2022年度と比較した際に4倍以上に増加。 龍雲寺禅堂 断食道場「龍雲寺禅堂」は、ワーケーション目的での直近1年間(2024年〜2025年)の利用者数が、2022年度と比較した際に4倍以上に増加しています。■「寺で働くって、あり？」ノートPCを片手に寺に滞在する──そんな働き方を選ぶ人が、静かに増えています。都会の喧騒を離れ、