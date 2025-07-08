「いいねAI」は、2025年7月2日に、2025年度IT導入補助金対象ツールとして認定されました。 いいねAI  「いいねAI」は、2025年7月2日に、2025年度IT導入補助金対象ツールとして認定。中小企業・個人事業主は「いいねAI」の導入費用について最大42.8％(上限150万円)の補助を受けながら、SNS運用のDX化・効率化を加速できます。 「いいねAI」は、YouTube、Instagram、X(旧Twitter)、TikTokなど主要SNSの公式認定