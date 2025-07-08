離任のあいさつで首相官邸を訪れた朴チョル熙駐日韓国大使＝8日午前石破茂首相は8日、離任のあいさつに訪れた朴チョル熙駐日韓国大使と官邸で面会した。韓国の李在明政権下で日韓両国の協力を継続していく方針を確認した。朴氏は、両首脳のシャトル外交について「頻繁に行われるよう望む」と語った。朴氏が面会後、記者団に明らかにした。両氏は、両国に共通する少子高齢化問題についても意見交換した。