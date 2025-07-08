マーク・ザッカーバーグCEO率いるMetaは、AI業界の優秀な研究者やエンジニアをまとめた「ザ・リスト」をベースに、競合他社から人材の引き抜きを行っています。新たに、MetaはAppleのAIモデル開発の責任者であるルオミン・パン氏の引き抜きに成功したことが報じられました。Meta Hires Apple Top AI Models Executive - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-07/apple-loses-its-top-ai-models-executive-to-