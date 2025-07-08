小野寺五典自民党小野寺五典政調会長は8日の党会合で、トランプ米大統領が対日関税25％の方針を打ち出したことについて「受け入れられる内容ではない。手紙1枚で通告するのは同盟国に対して大変失礼な行為で、強い憤りを感じる」と非難した。新たな交渉期限が8月1日となったことを踏まえ、政府に対し「まだ時間がある。しっかり交渉を進めてほしい」と要請。政権として関税措置への緊急対応策を用意しているとして「速やか