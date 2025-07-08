テキサス州マッカレンの銃撃現場＝７日/KRGV（ＣＮＮ）米テキサス州マッカレンにある国境警備施設で７日、戦闘服姿の男がライフル銃を発砲し、国境警備隊や警察と銃撃戦の末に死亡した。警官など数人も負傷して病院に運ばれた。米国土安全保障省は、男が国境警備施設の入り口前で発砲し、「国境警備隊と地元警察が協力して無力化した」と発表した。この銃撃戦で、警察官２人と国境警備隊の職員１人が負傷して病院に運ばれた。マッ