高配当株を選ぶには、“企業の実力”を測る目が必要です（写真：hqrloveq／PIXTA）【画像で見る】三菱商事のPER推移を見ていくと、割安な時期がはっきりとわかる「配当が多い＝お得」と思っていませんか？でも、そこには意外なリスクも。長く安心して持てる高配当株を選ぶには、“企業の実力”を測る目が必要です。本記事は『驚異のバク益高配当株サラリーマンが月10万円の不労所得でお金の不安から解放される「黄金ポートフォ