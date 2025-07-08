街歩きの人気エリア、東京・清澄白河のカヌレ専門店「MM Canelé（エムエムカヌレ）」のメニューがリニューアル。フレーバーを選ぶのも楽しいカヌレが、7月7日（月）からお目見えしましたよ。東京・清澄白河のカヌレ専門店「MM Canelé」「MM Canelé」は2025年3月、下町情緒あふれる街並みにカフェやアートスポットが点在する人気エリア・清澄白河にオープン。素材と製法にとことんこだわった特別なカヌレを提供する