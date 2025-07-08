◆米大リーグブルワーズ―ドジャース（７日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャース・山本由伸投手（２６）の自己最短ＫＯにファンの心境は複雑だ。山本は７日（日本時間８日）、敵地・ブルワーズ戦に先発。ボーンに３ランを浴びるなどし、初回を投げ切ることができず、２／３を４安打２四球で５失点（自責３）。最速９６・６マイル（約１５５・５キロ）も４１球で降板した。メジ