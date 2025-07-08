◆米大リーグブルワーズ―ドジャース（７日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、山本由伸投手（２６）も先発した敵地・ブルワーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、７点を追う６回先頭の３打席目は見逃し三振に倒れた。ＭＬＢ公式サイトの表示ではボール球だった内角のチェンジアップがストライク判定されると、何度も手を