「ミッフィー」のアートを食と共に感じ、体感できる「miffy café tokyo」が、愛知・名古屋に再登場。大好評にお応えして、「miffy café tokyo」の名古屋POP UPが期間限定で開催されます☆ 「miffy café tokyo」名古屋POP UP  開催期間：2025年7月17日（木）〜10月5日（日）開催店舗：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシックB1FBOX cafe&space 名古屋ラシック2号店予約受付：2025年7月