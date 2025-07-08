Zoffは7月4日、紫外線に加えて目に見える光(可視光)にも反応し、日中の車中でも色が変わる「可視光調光レンズ」(フレーム料金+8,800円(累進 フレーム料金+15,400円))を、全国のZoff店舗で発売する。オンラインストアでは7月10日より発売する。「可視光調光レンズ」(フレーム料金+8,800円(累進 フレーム料金+15,400円))従来の調光レンズは、紫外線の量に応じてレンズの色調が変化するが、新たに登場する可視光調光レンズは、紫外線