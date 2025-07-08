monoto designは、独自にデザインしたミニクルーザー「HEX」の楽天市場での販売を「HEX ショップ」にて2025年7月7日(月)に開始しました。 monoto design「HEX」  内容： mini cruiserカラー： Blackサイズ： 23cm(幅)×43cm(長さ)×12cm(高さ) monoto designは、独自にデザインしたミニクルーザー「HEX」の楽天市場での販売を「HEX ショップ」にて2025年7月7日(月)に開始。※2024年10月24日時点での、