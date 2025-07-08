白竹堂は、扇面(扇子に描かれた作品)を中心としたアート展示会「邂逅(かいこう) 7人のアーティストによる扇面展」を2025年7月11日(金)より開催します。 白竹堂「邂逅(かいこう) 7人のアーティストによる扇面展」  期間：2025年7月11日(金)〜9月10日(水) 午前11時〜午後6時※不定休会場：白竹堂 綾扇 祇園花見小路店 2F(京都市東山区祇園町南側570番地5)観覧料：無料主催