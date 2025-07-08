調査会社Statcounterの最新データによると、2025年7月時点でWindows 11がデスクトップ向けWindows OSとして最も利用されているバージョンとなった。Windows 11の市場シェア（グローバル）は50.88％に達し、Windows 10（44.59％）を初めて上回った。これは、Windows 11が2021年に登場して以来、およそ4年越しでのトップ奪取である。Windows 11の普及は、Windows 10に比べて緩やかであった。Windows 10は登場から1年で4億台のデバイ