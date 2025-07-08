福岡管区気象台は8日午前5時12分、落雷と突風に関する福岡県気象情報第2号を発表した。福岡県では、8日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意。［気象概況］九州北部地方では、8日は暖かく湿った空気が流れ込み、日中の強い日射の影響も加わるため、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため、福岡県では、8日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や