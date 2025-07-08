ÆüËÜÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦(8Æü)¸áÁ°7»þ40Ê¬º¢¡¢²¬»³»ÔÃæ¶èÊ¿°æ¤Î¹ñÆ»2¹æ¡¦°°ÀîÂç¶¶¾å¡Ú²èÁü①¡Û¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤È¼Ö¤Î£²Âæ¤¬´Ø·¸¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¡ÚÃÏ¿Þ¡Û¹ñÆ»2¹æ°°ÀîÂç¶¶¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¼Ö2Âæ¤¬´Ø·¸¤¹¤ë»ö¸Î ¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ãæ¶èÁÒÅÄÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤ËÌó3¥­¥í¤Î½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ú8Æü¡¦¸áÁ°9»þ20Ê¬¸½ºß¡Û