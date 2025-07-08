東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.18高値8.23安値8.15 8.30ハイブレイク 8.27抵抗2 8.22抵抗1 8.19ピボット 8.14支持1 8.11支持2 8.06ローブレイク シンガポールドル円 終値114.12高値114.29安値113.14 115.71ハイブレイク 115.00抵抗2 114.56抵抗1 113.85ピボット 113.41支持1 112.70支持2 112.26ローブレイク 香港ドル