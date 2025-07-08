台風第3号(ムーン)2025年07月08日04時05分発表 【写真を見る】【台風情報】ダブル台風は日本から遠のくも…台風3号はあすにも低気圧に台風4号は沖縄地方の天気に影響今後の進路と勢力をくわしく気象庁発表 08日03時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    日本の東中心位置    北緯38度00分 (38.0度)東経148度05分 (148.1