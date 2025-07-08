精神病質(サイコパシー)を持つ者は精神病質者(サイコパス)と呼ばれ、一般に自己中心的で衝動性が強く、他人への共感力が欠如している傾向が見られ、反社会的な行動に走りやすいとされています。そんなサイコパスの脳をスキャンした研究で、サイコパスの脳には共通した特徴が存在することが判明しました。Associations of brain structure with psychopathy | European Archives of Psychiatry and Clinical Neurosciencehttps://li
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