7·î17Æü¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡¢°¤Éô¥µ¥À¥ò¼ç±é¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¶¦±é¤ÎÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬Àè¹Ô¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢JRÉÊÀî±Ø¼«Í³ÄÌÏ©¤ÎÁ´¥¹¥¯¥êー¥ó¹­¹ð¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢°¤Éô¥µ¥À¥ò¡ß¾¾¤¿¤«»Ò¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù½Ð±é·èÄêÊª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¡ÈÆæ¤ÎÃË¡ÉÌò¤Ë ËÜºî¤Ï¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë°Ê¹ß¡¢½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ëÂçÀÐÀÅ¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡¢É×ÉØ¤Î°¦¤ò