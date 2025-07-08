東京・新宿のタワーマンションの敷地内で2024年5月、当時25歳だったガールズバー経営者の女性・Aさんが刃物で刺され、殺害された事件。殺人などの罪に問われ起訴されていた川崎市在住・配送業の和久井学被告（52）の裁判員裁判の初公判が、7月4日に東京地裁で開かれた。【写真】シャンパンタワーを前にしたAさん（25）。店でのドレス姿のほか、和久井被告が売った「命の次に大切な車とバイク」黒いスーツを身に纏い入廷した和